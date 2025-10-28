Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Pflegefamilien - Ein Zuhause voller Liebe

ORF2Staffel 1Folge 324vom 28.10.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Pflegefamilien - Ein Zuhause voller Liebe

53 Min.Folge vom 28.10.2025

Pflegefamilien ermöglichen Kindern ein stabiles und liebevolles Erwachsenwerden. Es gibt Momente im Leben, in denen Kinder aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern bleiben können. In solchen Situationen sind Pflegefamilien ein Rettungsanker. Aber was bedeutet es, Pflegeeltern zu sein und wie fühlt es sich für Kinder an, bei fremden Menschen ein neues Zuhause zu finden?

