ORF2Staffel 1Folge 325vom 29.10.2025
53 Min.Folge vom 29.10.2025

Streit gehört zu jeder Beziehung. Doch wie viel Auseinandersetzung ist eigentlich gesund für die Liebe? Tatsächlich können Konflikte, wenn sie respektvoll und konstruktiv ausgetragen werden, die Partnerschaft sogar stärken. Sie fördern offene Kommunikation, verhindern das Aufstauen von Frustrationen und ermöglichen es, die Perspektiven und Bedürfnisse des anderen besser zu verstehen.

