Folge 326: Barbara Karlich - Talk um 4: Verwitwet und stark - Wege aus der Trauer
Wie gelingt es, nach einem schweren Schicksalsschlag wieder Lebensfreude zu finden? In dieser Sendung berichteten die Gäste von ihren persönlichen Erfahrungen: Johannes hat seinen Mann verloren und erzählte, wie er die Trauer bewältigt und was ihm jetzt Kraft gibt. Monika trauerte ein Jahr um ihren verstorbenen Mann und glaubte, nie wieder lieben zu können – doch das Leben hatte eine überraschende Wendung für sie parat. Brigitte Karner verlor 2023 ihren Ehemann, den Schauspieler Peter Simonischek, nach über vierzig Jahren gemeinsamer Zeit. Schreiben und Reisen halfen ihr, die Trauerphase zu überstehen und in eine neue Rolle als Witwe zu finden. Bildquelle: ORF
