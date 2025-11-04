Barbara Karlich - Talk um 4: Alt sein: Die neue FreiheitJetzt kostenlos streamen
Folge 329: Barbara Karlich - Talk um 4: Alt sein: Die neue Freiheit
53 Min.Folge vom 04.11.2025
Das Alter ist längst nicht mehr gleichbedeutend mit Rückzug und Stillstand. Immer mehr Menschen entdecken die späten Jahre als Zeit voller Möglichkeiten, Selbstbestimmung und neuer Freiheiten.
