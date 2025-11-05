Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie des ersten EindrucksJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 330: Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie des ersten Eindrucks
53 Min.Folge vom 05.11.2025
Ob im Beruf, bei Begegnungen im Alltag oder im privaten Umfeld: Häufig bestimmt der erste Eindruck, ob Sympathie entsteht, Vertrauen wächst oder Distanz bleibt. Wer sich seiner Wirkung bewusst ist, kann gezielt Offenheit, Interesse und Authentizität vermitteln – und damit die Basis für gelungene Begegnungen schaffen.
