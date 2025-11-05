Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie des ersten Eindrucks

ORF2Staffel 1Folge 330vom 05.11.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie des ersten Eindrucks

Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie des ersten EindrucksJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 330: Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie des ersten Eindrucks

53 Min.Folge vom 05.11.2025

Ob im Beruf, bei Begegnungen im Alltag oder im privaten Umfeld: Häufig bestimmt der erste Eindruck, ob Sympathie entsteht, Vertrauen wächst oder Distanz bleibt. Wer sich seiner Wirkung bewusst ist, kann gezielt Offenheit, Interesse und Authentizität vermitteln – und damit die Basis für gelungene Begegnungen schaffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen