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Barbra Streisand - Geburt einer Diva

Barbra Streisand - Geburt einer Diva

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.07.2026
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Barbra Streisand - Geburt einer Diva

Folge 2: Barbra Streisand - Geburt einer Diva

44 Min.Folge vom 11.07.2026

Barbra Streisand zählt zu den größten Ikonen des Showbusiness. Als Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin prägte sie Musik, Broadway und Hollywood über Jahrzehnte. Mit mehr als 60 Alben und zahlreichen Filmen wurde sie zum ersten weiblichen Megastar. Die Doku zeichnet ihren Weg nach und zeigt ihr Engagement für Frauenrechte und die LGBTQ+-Community. Regie: Nicolas Maupied Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/The New York Public Library/Avery Willard, Friedman-Abeles

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