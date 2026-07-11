Barbra Streisand - Geburt einer DivaJetzt kostenlos streamen
Barbra Streisand - Geburt einer Diva
Folge 2: Barbra Streisand - Geburt einer Diva
44 Min.Folge vom 11.07.2026
Barbra Streisand zählt zu den größten Ikonen des Showbusiness. Als Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin prägte sie Musik, Broadway und Hollywood über Jahrzehnte. Mit mehr als 60 Alben und zahlreichen Filmen wurde sie zum ersten weiblichen Megastar. Die Doku zeichnet ihren Weg nach und zeigt ihr Engagement für Frauenrechte und die LGBTQ+-Community. Regie: Nicolas Maupied Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/The New York Public Library/Avery Willard, Friedman-Abeles
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbra Streisand - Geburt einer Diva
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2