Bares für Rares
Folge 1252: Alte Carrera-Bahn
32 Min.Folge vom 05.01.2026
Spielzeug ist nicht gleich Spielzeug! Manchmal weiß ein Plüschbär von einem bekannten Hersteller bei der Expertise zu überraschen. Manchmal muss jedoch ein bescheidener Wunschpreis für das alte Spielzeug angesetzt werden. Doch wie stehen die Dinge für die funktionstüchtige Carrera-Bahn aus dem Jahr 1969?
