Mehr als ein Kuscheltier?Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1276: Mehr als ein Kuscheltier?
32 Min.Folge vom 30.11.2025
Auch Stofftiere, alte und nicht so alte, können eine gute Investition gewesen sein! Doch was ist zu erzielen mit dem Rupfennilpferd Mocki? Ist es eine Rarität? Eine Antiquität? Oder gar nichts von beidem? Die Expertise gibt Auskunft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0