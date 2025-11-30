Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

Mehr als ein Kuscheltier?

ServusTVStaffel 1Folge 1276vom 30.11.2025
Mehr als ein Kuscheltier?

Bares für Rares

Folge 1276: Mehr als ein Kuscheltier?

32 Min.Folge vom 30.11.2025

Auch Stofftiere, alte und nicht so alte, können eine gute Investition gewesen sein! Doch was ist zu erzielen mit dem Rupfennilpferd Mocki? Ist es eine Rarität? Eine Antiquität? Oder gar nichts von beidem? Die Expertise gibt Auskunft.

