Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Licht an für Design!

ServusTVStaffel 1Folge 1277vom 09.02.2026
Licht an für Design!

Licht an für Design!Jetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1277: Licht an für Design!

32 Min.Folge vom 09.02.2026

Über Jahrzehnte hat die Tischleuchte gute Dienste auf dem Arbeitstisch des Verkäufers geleistet! Nun soll sie aber in andere, jedoch gute Hände kommen und erneut für Licht und Freude sorgen! Die Opalglas-Tischleuchte ist mindestens 40 Jahre alt, aber in sehr gutem Erhaltungszustand. Hergestellt wurde sie von der Glashütte Limburg. Kommt es zum erfolgreichen Verkauf?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen