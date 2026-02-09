Bares für Rares
Folge 1277: Licht an für Design!
32 Min.Folge vom 09.02.2026
Über Jahrzehnte hat die Tischleuchte gute Dienste auf dem Arbeitstisch des Verkäufers geleistet! Nun soll sie aber in andere, jedoch gute Hände kommen und erneut für Licht und Freude sorgen! Die Opalglas-Tischleuchte ist mindestens 40 Jahre alt, aber in sehr gutem Erhaltungszustand. Hergestellt wurde sie von der Glashütte Limburg. Kommt es zum erfolgreichen Verkauf?
Bares für Rares
