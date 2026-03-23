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Bares für Rares

Silbernes Schätzchen

ServusTVStaffel 1Folge 1307vom 23.03.2026
Silbernes Schätzchen

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Bares für Rares

Folge 1307: Silbernes Schätzchen

32 Min.Folge vom 23.03.2026

Sein oder nicht Sein! Handelt es sich hierbei um einen Silberschatz aus purem Silber oder doch eher nur um ein altes, aber lediglich versilbertes Kaffee- und Teeservice, das in der preislichen Einschätzung durch den Experten Albert Maier bei Weitem nicht an den Silberwert heranreicht? Kann Horst Lichter die Händlerkarte überreichen? Oder sind Schätz- und Wunschpreis einfach zu weit auseinander?

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