Bares für Rares
Folge 1307: Silbernes Schätzchen
32 Min.Folge vom 23.03.2026
Sein oder nicht Sein! Handelt es sich hierbei um einen Silberschatz aus purem Silber oder doch eher nur um ein altes, aber lediglich versilbertes Kaffee- und Teeservice, das in der preislichen Einschätzung durch den Experten Albert Maier bei Weitem nicht an den Silberwert heranreicht? Kann Horst Lichter die Händlerkarte überreichen? Oder sind Schätz- und Wunschpreis einfach zu weit auseinander?
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