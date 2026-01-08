Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Bieter-Wettstreit erwartet!

ServusTVStaffel 1Folge 1508vom 08.01.2026
Bieter-Wettstreit erwartet!

Bieter-Wettstreit erwartet!Jetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1508: Bieter-Wettstreit erwartet!

31 Min.Folge vom 08.01.2026

Wer ersteigert die Bronzestatue mit dem Titel "Abendmahl"? Gibt es im Händlerraum viele Gebote für die vom deutschen Künstler Werner Fenn gefertigte Bronze, die nur in sechsfacher Auflage erschien? Hergestellt wurde die Bronzestatue in den 1960er Jahren, wie der Experte Colmar Schulte-Goltz darlegt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen