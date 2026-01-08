Bieter-Wettstreit erwartet!Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1508: Bieter-Wettstreit erwartet!
31 Min.Folge vom 08.01.2026
Wer ersteigert die Bronzestatue mit dem Titel "Abendmahl"? Gibt es im Händlerraum viele Gebote für die vom deutschen Künstler Werner Fenn gefertigte Bronze, die nur in sechsfacher Auflage erschien? Hergestellt wurde die Bronzestatue in den 1960er Jahren, wie der Experte Colmar Schulte-Goltz darlegt.
