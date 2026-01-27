Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Spiel, Spaß und Spannung!

ServusTVStaffel 1Folge 1521vom 27.01.2026
Spiel, Spaß und Spannung!

Spiel, Spaß und Spannung!Jetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1521: Spiel, Spaß und Spannung!

31 Min.Folge vom 27.01.2026

Spiel, Spaß und Spannung! Nämlich am Expertentisch bei Detlev Kümmel! Denn ein höchst interessantes Steckspiel mit dem Namen Zolo 2 soll im Pulheimer Walzwerk veräußert werden! Das Spiel ist nicht nur kunterbunt und äußerst spannend, es ist auch wunderbar anzuschauen. Doch kann es damit in der Expertise durch Detlev Kümmel auch punkten? Wie taxiert der Experte das Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen