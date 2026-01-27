Spiel, Spaß und Spannung!Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1521: Spiel, Spaß und Spannung!
31 Min.Folge vom 27.01.2026
Spiel, Spaß und Spannung! Nämlich am Expertentisch bei Detlev Kümmel! Denn ein höchst interessantes Steckspiel mit dem Namen Zolo 2 soll im Pulheimer Walzwerk veräußert werden! Das Spiel ist nicht nur kunterbunt und äußerst spannend, es ist auch wunderbar anzuschauen. Doch kann es damit in der Expertise durch Detlev Kümmel auch punkten? Wie taxiert der Experte das Spiel?
