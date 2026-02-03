Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

Englischer Chic

ServusTVStaffel 1Folge 1526vom 03.02.2026
Englischer Chic

Bares für Rares

Folge 1526: Englischer Chic

31 Min.Folge vom 03.02.2026

Auch auf Reisen braucht man einen Sekretär, nämlich diesen im Pulheimer Walzwerk eingelangten Reisesekretär, eine Art aufklappbare Schreibunterlage mit Platz für Schreibutensilien! Doch was ist die Antiquität wert? Und finden sich im Händlerraum Interessenten für diese edle Rarität aus Nussbaumfurnier?

