Historische Pferdestärken
Bares für Rares
Folge 1528: Historische Pferdestärken
31 Min.Folge vom 05.02.2026
Ein Stück Motorradgeschichte! Lebensgefühl pur! Doch was ist das Moped Marke Simson aus der Modellreihe KR50 wert? Sven Deutschmanek zeigt sich begeistert vom Zustand des 1961 produzierten legendären Gefährts!
