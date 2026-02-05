Zum Inhalt springenBarrierefrei
Historische Pferdestärken

Staffel 1Folge 1528vom 05.02.2026
Folge 1528: Historische Pferdestärken

31 Min.Folge vom 05.02.2026

Ein Stück Motorradgeschichte! Lebensgefühl pur! Doch was ist das Moped Marke Simson aus der Modellreihe KR50 wert? Sven Deutschmanek zeigt sich begeistert vom Zustand des 1961 produzierten legendären Gefährts!

ServusTV
