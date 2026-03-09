Wertvolle Design-IkonenJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1550: Wertvolle Design-Ikonen
31 Min.Folge vom 09.03.2026
Schönheit liegt im Auge des Betrachters! Und das ist gut so! Doch was der Experte Detlev Kümmel auf jeden Fall einschätzen kann, ist der derzeitige Marktwert der im Pulheimer Walzwerk dargebotenen Wandleuchten von den Designern Peill & Putzler! Welchen Schätzpreis nennt Detlev Kümmel? Gibt es die Händlerkarte von Horst Lichter für die Verkäuferin?
