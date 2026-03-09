Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

Wertvolle Design-Ikonen

ServusTVStaffel 1Folge 1550vom 09.03.2026
Folge 1550: Wertvolle Design-Ikonen

31 Min.Folge vom 09.03.2026

Schönheit liegt im Auge des Betrachters! Und das ist gut so! Doch was der Experte Detlev Kümmel auf jeden Fall einschätzen kann, ist der derzeitige Marktwert der im Pulheimer Walzwerk dargebotenen Wandleuchten von den Designern Peill & Putzler! Welchen Schätzpreis nennt Detlev Kümmel? Gibt es die Händlerkarte von Horst Lichter für die Verkäuferin?

ServusTV
