Bares für Rares
Folge 1560: Mitbewohner gesucht?
31 Min.Folge vom 23.03.2026
Es blinkt und funkelt, wohin das Auge blickt! Doch diesmal ist der Augenschmaus kein Schmuck, sondern ein riesiger Roboter mit Münzautomatik aus den 1980er Jahren! Wie wird der Experte Sven Deutschmanek das außergewöhnliche Verkaufsobjekt preislich einschätzen?
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