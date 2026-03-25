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Bares für Rares

Wiener Ballspende

ServusTVStaffel 1Folge 1562vom 25.03.2026
Wiener Ballspende

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Bares für Rares

Folge 1562: Wiener Ballspende

31 Min.Folge vom 25.03.2026

Zum Verkauf steht eine Ballspende der Stadt Wien aus dem Jahr 1911! Worum es sich dabei handelt und welchen Zweck ein solches Objekt erfüllt hat, das kann die Expertin Wendela Horz erklären! Doch was ist dieses Verkaufsobjekt aus Messing, das versilbert wurde, schlussendlich wert?

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