Bares für Rares
Folge 1562: Wiener Ballspende
31 Min.Folge vom 25.03.2026
Zum Verkauf steht eine Ballspende der Stadt Wien aus dem Jahr 1911! Worum es sich dabei handelt und welchen Zweck ein solches Objekt erfüllt hat, das kann die Expertin Wendela Horz erklären! Doch was ist dieses Verkaufsobjekt aus Messing, das versilbert wurde, schlussendlich wert?
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