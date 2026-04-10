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Bares für Rares

Original oder Reproduktion?

ServusTVStaffel 1Folge 1572vom 10.04.2026
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Bares für Rares

Folge 1572: Original oder Reproduktion?

31 Min.Folge vom 10.04.2026

Die Druckgrafik von Jörg Immendorff aus dem Jahr 1997 wird vom Experten Colmar Schulte-Goltz gründlich untersucht. Signiert und limitiert auf 100 Stück, stellt sich die Frage: Ist der Wunschpreis realistisch und welche Bewertung erhält das Werk von den Händlerinnen und Händlern?

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