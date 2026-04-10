Original oder Reproduktion?Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1572: Original oder Reproduktion?
31 Min.Folge vom 10.04.2026
Die Druckgrafik von Jörg Immendorff aus dem Jahr 1997 wird vom Experten Colmar Schulte-Goltz gründlich untersucht. Signiert und limitiert auf 100 Stück, stellt sich die Frage: Ist der Wunschpreis realistisch und welche Bewertung erhält das Werk von den Händlerinnen und Händlern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0