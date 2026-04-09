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Bares für Rares

Christliche Kunst im Fokus

ServusTVStaffel 1Folge 1573vom 09.04.2026
Christliche Kunst im Fokus

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Bares für Rares

Folge 1573: Christliche Kunst im Fokus

31 Min.Folge vom 09.04.2026

Kann das handbemalte Porzellanbild des Apostels Johannes erfolgreich verkauft werden? Dr. Bianca Berding bestätigt die Herstellung durch KPM zwischen 1880 und 1900. Doch wird der Wunschpreis des Verkäufers übertroffen? Findet sich ein begeisterter Käufer für diese christliche Kunst?

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