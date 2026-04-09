Christliche Kunst im FokusJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1573: Christliche Kunst im Fokus
31 Min.Folge vom 09.04.2026
Kann das handbemalte Porzellanbild des Apostels Johannes erfolgreich verkauft werden? Dr. Bianca Berding bestätigt die Herstellung durch KPM zwischen 1880 und 1900. Doch wird der Wunschpreis des Verkäufers übertroffen? Findet sich ein begeisterter Käufer für diese christliche Kunst?
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Bares für Rares
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