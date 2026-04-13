Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Antiquität mit Präzision

ServusTVStaffel 1Folge 1575vom 13.04.2026
Antiquität mit Präzision

Antiquität mit PräzisionJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1575: Antiquität mit Präzision

31 Min.Folge vom 13.04.2026

Das vollständig erhaltene Hypsometer aus den 1920er Jahren verspricht spannende Händlerverhandlungen und möglicherweise überraschende Liebhaberangebote. Wie fällt der Schätzpreis durch den Experten Detlev Kümmel für dieses alte und kuriose Messinstrument aus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen