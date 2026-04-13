Antiquität mit PräzisionJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1575: Antiquität mit Präzision
31 Min.Folge vom 13.04.2026
Das vollständig erhaltene Hypsometer aus den 1920er Jahren verspricht spannende Händlerverhandlungen und möglicherweise überraschende Liebhaberangebote. Wie fällt der Schätzpreis durch den Experten Detlev Kümmel für dieses alte und kuriose Messinstrument aus?
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