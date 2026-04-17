Musikalische AntiquitätJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1579: Musikalische Antiquität
31 Min.Folge vom 17.04.2026
Wird das antike Polyphon im Pulheimer Walzwerk für Begeisterung sorgen? Wie wird der Schätzpreis durch den Experten Detlev Kümmel ausfallen? Die Spieluhr aus der Zeit zwischen 1900 und 1910, inklusive 17 Lochplatten, wartet auf ihre marktrelevante Einschätzung und einen möglichen Verkauf.
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