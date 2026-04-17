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Bares für Rares

Musikalische Antiquität

ServusTVStaffel 1Folge 1579vom 17.04.2026
Musikalische Antiquität

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Bares für Rares

Folge 1579: Musikalische Antiquität

31 Min.Folge vom 17.04.2026

Wird das antike Polyphon im Pulheimer Walzwerk für Begeisterung sorgen? Wie wird der Schätzpreis durch den Experten Detlev Kümmel ausfallen? Die Spieluhr aus der Zeit zwischen 1900 und 1910, inklusive 17 Lochplatten, wartet auf ihre marktrelevante Einschätzung und einen möglichen Verkauf.

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