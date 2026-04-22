Vintage-Gold und PerlenJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1582: Vintage-Gold und Perlen
31 Min.Folge vom 22.04.2026
Ein ungewöhnliches Schmuckstück sorgt für Spannung im Pulheimer Walzwerk: Ein altes Uhren-Armband aus 585er Gold, das nun mit Perlen verziert ist, wartet auf seinen neuen Besitzer. Wird die Rarität aus den 1950er Jahren die Händler begeistern und ein heißes Bieterduell entfachen?
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Bares für Rares
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Genre:Sammlerstücke, Auktion
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