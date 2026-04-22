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Bares für Rares

Vintage-Gold und Perlen

ServusTVStaffel 1Folge 1582vom 22.04.2026
Vintage-Gold und Perlen

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Bares für Rares

Folge 1582: Vintage-Gold und Perlen

31 Min.Folge vom 22.04.2026

Ein ungewöhnliches Schmuckstück sorgt für Spannung im Pulheimer Walzwerk: Ein altes Uhren-Armband aus 585er Gold, das nun mit Perlen verziert ist, wartet auf seinen neuen Besitzer. Wird die Rarität aus den 1950er Jahren die Händler begeistern und ein heißes Bieterduell entfachen?

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