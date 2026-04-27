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Bares für Rares

Vom Schnäppchen zur Rarität

ServusTVStaffel 1Folge 1585vom 27.04.2026
Vom Schnäppchen zur Rarität

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Bares für Rares

Folge 1585: Vom Schnäppchen zur Rarität

31 Min.Folge vom 27.04.2026

Ein Schnäppchen vom Trödelmarkt entpuppt sich als kostbare Wiener Bronze des berühmten Bildhauers Carl Kauba. Ob die Händler im Pulheimer Walzwerk das Potenzial der antiken Figur erkennen? Entbrennt ein spannendes Bietergefecht?

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