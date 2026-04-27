Vom Schnäppchen zur RaritätJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1585: Vom Schnäppchen zur Rarität
31 Min.Folge vom 27.04.2026
Ein Schnäppchen vom Trödelmarkt entpuppt sich als kostbare Wiener Bronze des berühmten Bildhauers Carl Kauba. Ob die Händler im Pulheimer Walzwerk das Potenzial der antiken Figur erkennen? Entbrennt ein spannendes Bietergefecht?
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