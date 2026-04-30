Zerbrechliche PiepmätzeJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1588: Zerbrechliche Piepmätze
31 Min.Folge vom 30.04.2026
Im Pulheimer Walzwerk stehen zwei zerbrechliche Porzellan-Papageien im Fokus der Expertise durch Dr. Bianca Berding. Wird ihr Schätzpreis mit dem Wunschpreis der Verkäuferin übereinstimmen? Sorgen die beiden Porzellanfiguren für Begeisterung im Händlerraum?
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