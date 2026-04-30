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Bares für Rares

Zerbrechliche Piepmätze

ServusTVStaffel 1Folge 1588vom 30.04.2026
Zerbrechliche Piepmätze

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Bares für Rares

Folge 1588: Zerbrechliche Piepmätze

31 Min.Folge vom 30.04.2026

Im Pulheimer Walzwerk stehen zwei zerbrechliche Porzellan-Papageien im Fokus der Expertise durch Dr. Bianca Berding. Wird ihr Schätzpreis mit dem Wunschpreis der Verkäuferin übereinstimmen? Sorgen die beiden Porzellanfiguren für Begeisterung im Händlerraum?

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