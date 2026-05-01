Vom Ohrhänger zur BroscheJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1589: Vom Ohrhänger zur Brosche
31 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein antikes Schmuck-Konvolut aus echtem Gold sorgt für Spannung im Händlerraum des Pulheimer Walzwerks. Wird der Schätzpreis durch den Experten Patrick Lessmann trotz bemängelter Umarbeitung mit dem Wunschpreis der Verkäufer übereinstimmen? Wie werden die Händler und Händlerinnen schlussendlich bieten?
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