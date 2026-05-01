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Bares für Rares

Vom Ohrhänger zur Brosche

ServusTVStaffel 1Folge 1589vom 01.05.2026
Vom Ohrhänger zur Brosche

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Bares für Rares

Folge 1589: Vom Ohrhänger zur Brosche

31 Min.Folge vom 01.05.2026

Ein antikes Schmuck-Konvolut aus echtem Gold sorgt für Spannung im Händlerraum des Pulheimer Walzwerks. Wird der Schätzpreis durch den Experten Patrick Lessmann trotz bemängelter Umarbeitung mit dem Wunschpreis der Verkäufer übereinstimmen? Wie werden die Händler und Händlerinnen schlussendlich bieten?

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