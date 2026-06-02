Ein gefiederter FreundJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1611: Ein gefiederter Freund
31 Min.Folge vom 02.06.2026
Zwitschern tut dieser gefiederte Freund zwar nicht, aber er ist schön anzuschauen! Doch wie taxiert die Expertin Wendela Horz die Haubenlerche aus Porzellan aus dem Jahr 1968? Gibt es die Händlerkarte von Horst Lichter?
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