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Bares für Rares

Ein gefiederter Freund

ServusTVStaffel 1Folge 1611vom 02.06.2026
Ein gefiederter Freund

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Bares für Rares

Folge 1611: Ein gefiederter Freund

31 Min.Folge vom 02.06.2026

Zwitschern tut dieser gefiederte Freund zwar nicht, aber er ist schön anzuschauen! Doch wie taxiert die Expertin Wendela Horz die Haubenlerche aus Porzellan aus dem Jahr 1968? Gibt es die Händlerkarte von Horst Lichter?

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