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Bares für Rares

Niedliche Nähmaschine

ServusTVStaffel 1Folge 1620vom 17.06.2026
Niedliche Nähmaschine

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Bares für Rares

Folge 1620: Niedliche Nähmaschine

31 Min.Folge vom 17.06.2026

Eine Kindernähmaschine soll im Händlerraum gewinnbringend an den Händler oder die Händlerin gebracht werden. Wie taxiert der Experte Sven Deutschmanek die kleine und niedliche Nähmaschine von Singer, die in den 1930er Jahren produziert wurde?

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