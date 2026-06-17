Bares für Rares
Folge 1620: Niedliche Nähmaschine
31 Min.Folge vom 17.06.2026
Eine Kindernähmaschine soll im Händlerraum gewinnbringend an den Händler oder die Händlerin gebracht werden. Wie taxiert der Experte Sven Deutschmanek die kleine und niedliche Nähmaschine von Singer, die in den 1930er Jahren produziert wurde?
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Bares für Rares
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Genre:Sammlerstücke, Auktion
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