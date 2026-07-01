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Bares für Rares
Folge 1632: Kostbares signiertes Buch
31 Min.Folge vom 01.07.2026
Handelt es sich bei dem alten, durch den Autor handsignierten Buch um einen kostbaren Schatz? Wie taxiert die Expertin Dr. Friederike Werner die frühe Ausgabe von "Buddenbrooks", die im Jahr 1930 gedruckt wurde, kurz nachdem dem Autor Thomas Mann der Nobelpreis für Literatur zugesprochen wurde?
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