Prunkvolle SuppenkelleJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1663: Prunkvolle Suppenkelle
31 Min.Folge vom 11.08.2026
Eine beeindruckende Antiquität steht im Pulheimer Walzwerk zur Versteigerung bereit! Die Suppenkelle aus 800er Silber, reich verziert mit Rokoko-Elementen und Blümchen, stammt aus den Jahren 1890-1900 und war einst innen vergoldet. Wie hoch wird der Verkaufspreis ausfallen?
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