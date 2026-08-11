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Bares für Rares

Prunkvolle Suppenkelle

ServusTVStaffel 1Folge 1663vom 11.08.2026
Prunkvolle Suppenkelle

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Bares für Rares

Folge 1663: Prunkvolle Suppenkelle

31 Min.Folge vom 11.08.2026

Eine beeindruckende Antiquität steht im Pulheimer Walzwerk zur Versteigerung bereit! Die Suppenkelle aus 800er Silber, reich verziert mit Rokoko-Elementen und Blümchen, stammt aus den Jahren 1890-1900 und war einst innen vergoldet. Wie hoch wird der Verkaufspreis ausfallen?

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