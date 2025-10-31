Zum Inhalt springenBarrierefrei
Antike Schreibmaschine

ServusTVStaffel 1Folge 1718vom 31.10.2025
Folge 1718: Antike Schreibmaschine

31 Min.Folge vom 31.10.2025

Wird der bescheidene Wunschpreis der beiden Verkäufer übertroffen? Welche Gebote werden die Händler und Händlerinnen abgeben? Eine antike Reiseschreibmaschine des Modells "Weltblick" aus dem Jahr 1900 ist im Pulheimer Walzwerk eingetroffen. Sven Deutschmanek soll die kompakte Schreibmaschine, die ursprünglich in den USA hergestellt und in Köln verkauft wurde, begutachten.

ServusTV
