Extravagante GlasleuchteJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1724: Extravagante Glasleuchte
31 Min.Folge vom 10.11.2025
Wird die außergewöhnliche Vintage-Hängeleuchte aus den 1960er oder 70er Jahren zum Verkaufsschlager im Pulheimer Walzwerk? Der Experte Detlev Kümmel taxiert das Designerobjekt, das von der Firma Gino Vistosi aus Murano stammt. Finden die Händler und Händlerinnen Gefallen daran?
