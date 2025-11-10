Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Extravagante Glasleuchte

ServusTVStaffel 1Folge 1724vom 10.11.2025
Extravagante Glasleuchte

Extravagante GlasleuchteJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1724: Extravagante Glasleuchte

31 Min.Folge vom 10.11.2025

Wird die außergewöhnliche Vintage-Hängeleuchte aus den 1960er oder 70er Jahren zum Verkaufsschlager im Pulheimer Walzwerk? Der Experte Detlev Kümmel taxiert das Designerobjekt, das von der Firma Gino Vistosi aus Murano stammt. Finden die Händler und Händlerinnen Gefallen daran?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen