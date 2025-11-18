Bezaubernde PuppenschuleJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1730: Bezaubernde Puppenschule
31 Min.Folge vom 18.11.2025
Im Pulheimer Walzwerk wird ein Spielzeug-Klassenzimmer aus den frühen 1970er Jahren zum Verkauf angeboten. Der Experte Sven Deutschmanek nimmt die Bewertung vor. Das detailreiche Set der Firma Paul Kerkmann aus Düsseldorf, komplett mit Miniatur-Möbeln und Figuren, verspricht spannende Einschätzungen!
