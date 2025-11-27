Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Opulentes Opal-Collier

ServusTVStaffel 1Folge 1737vom 27.11.2025
Opulentes Opal-Collier

Opulentes Opal-CollierJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1737: Opulentes Opal-Collier

30 Min.Folge vom 27.11.2025

Wie bewertet die Schmuckexpertin Dr. Heide Rezepa-Zabel das einzigartige Weißgold-Collier und was sind die Händler und Händlerinnen bereit zu bieten? Ein opulentes Collier aus den 1970er Jahren, besetzt mit 1,7 Karat funkelnden Brillanten und einem Schwarzopal-Anhänger aus den 1920er Jahren, soll im Pulheimer Walzwerk den Besitzer wechseln!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen