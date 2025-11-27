Opulentes Opal-CollierJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1737: Opulentes Opal-Collier
30 Min.Folge vom 27.11.2025
Wie bewertet die Schmuckexpertin Dr. Heide Rezepa-Zabel das einzigartige Weißgold-Collier und was sind die Händler und Händlerinnen bereit zu bieten? Ein opulentes Collier aus den 1970er Jahren, besetzt mit 1,7 Karat funkelnden Brillanten und einem Schwarzopal-Anhänger aus den 1920er Jahren, soll im Pulheimer Walzwerk den Besitzer wechseln!
