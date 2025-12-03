Vintage-Schulkarte AfrikasJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1741: Vintage-Schulkarte Afrikas
30 Min.Folge vom 03.12.2025
Eine Wandkarte von Afrika aus den 1960er Jahren steht im Pulheimer Walzwerk zum Verkauf. Wird dieses Stück Bildungsnostalgie als Sammlerobjekt oder dekoratives Highlight geschätzt, und was sind die Händler bereit dafür zu bieten?
