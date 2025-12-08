Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Straßenfund wird zum Schatz

ServusTVStaffel 1Folge 1744vom 08.12.2025
Straßenfund wird zum Schatz

Straßenfund wird zum SchatzJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1744: Straßenfund wird zum Schatz

30 Min.Folge vom 08.12.2025

Die Expertin Dr. Bianca Berding nimmt die zwei Gedecke im Imari-Stil, die zufällig am Straßenrand gefunden wurden, genauestens unter die Lupe! Wer ersteigert schlussendlich das exquisite Meissen-Porzellanservice im Pulheimer Walzwerk?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen