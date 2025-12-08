Straßenfund wird zum SchatzJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1744: Straßenfund wird zum Schatz
30 Min.Folge vom 08.12.2025
Die Expertin Dr. Bianca Berding nimmt die zwei Gedecke im Imari-Stil, die zufällig am Straßenrand gefunden wurden, genauestens unter die Lupe! Wer ersteigert schlussendlich das exquisite Meissen-Porzellanservice im Pulheimer Walzwerk?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0