Folge 1760: Kinetisches Spiegelobjekt
30 Min.Folge vom 30.12.2025
Im Pulheimer Walzwerk steht ein faszinierendes kinetisches Kunstobjekt aus Edelstahl zum Verkauf, das von dem deutschen Bildhauer und Grafikdesigner Hans Geipel 1969 geschaffen wurde. Wird dieses Meisterwerk der Licht- und Schattenspiele hohe Gebote im Händlerraum erzielen?
