Diamanten mit GeschichteJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1866: Diamanten mit Geschichte
30 Min.Folge vom 06.11.2025
Ein funkelndes Erbstück mit glamouröser Vergangenheit! Zwei Diamantohrringe aus den 1920er Jahren, einst im Besitz einer Schauspielerin und Freundin von Marlene Dietrich, warten auf ihren großen Auftritt. Welchen Wert die Expertin Wendela Horz und die Händler dem außergewöhnlichen Schmuckstück beimessen? Kommt es zum erfolgreichen Verkauf?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0