Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Diamanten mit Geschichte

ServusTVStaffel 1Folge 1866vom 06.11.2025
Diamanten mit Geschichte

Diamanten mit GeschichteJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1866: Diamanten mit Geschichte

30 Min.Folge vom 06.11.2025

Ein funkelndes Erbstück mit glamouröser Vergangenheit! Zwei Diamantohrringe aus den 1920er Jahren, einst im Besitz einer Schauspielerin und Freundin von Marlene Dietrich, warten auf ihren großen Auftritt. Welchen Wert die Expertin Wendela Horz und die Händler dem außergewöhnlichen Schmuckstück beimessen? Kommt es zum erfolgreichen Verkauf?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen