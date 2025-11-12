Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

ServusTVStaffel 1Folge 1870vom 12.11.2025
Folge 1870: Händler auf Rollschuhjagd

30 Min.Folge vom 12.11.2025

Retro-Charme auf vier Rollen! Zwei Verkäuferinnen bieten im Pulheimer Walzwerk ein Paar neuwertige Rollschuhe aus den 1970er Jahren an. Ob das Modell „Monza GT“ für Begeisterung sorgt und am Ende noch für eine Überraschung gut ist?

ServusTV
