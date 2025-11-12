Händler auf RollschuhjagdJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1870: Händler auf Rollschuhjagd
30 Min.Folge vom 12.11.2025
Retro-Charme auf vier Rollen! Zwei Verkäuferinnen bieten im Pulheimer Walzwerk ein Paar neuwertige Rollschuhe aus den 1970er Jahren an. Ob das Modell „Monza GT“ für Begeisterung sorgt und am Ende noch für eine Überraschung gut ist?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0