Im Bann des weißen GoldesJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1874: Im Bann des weißen Goldes
31 Min.Folge vom 18.11.2025
Ein Pierrot aus Porzellan entfacht ein wahres Bietergefecht! Die Händler riskieren im Pulheimer Walzwerk Kopf und Kragen. Trotz sinkender Porzellanpreise auf dem Kunstmarkt sorgt diese seltene Porzellanfigur von Rosenthal im Pulheimer Walzwerk für Rekordgebote und Hochspannung bis zum Schluss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0