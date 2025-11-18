Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Bann des weißen Goldes

ServusTVStaffel 1Folge 1874vom 18.11.2025
Folge 1874: Im Bann des weißen Goldes

31 Min.Folge vom 18.11.2025

Ein Pierrot aus Porzellan entfacht ein wahres Bietergefecht! Die Händler riskieren im Pulheimer Walzwerk Kopf und Kragen. Trotz sinkender Porzellanpreise auf dem Kunstmarkt sorgt diese seltene Porzellanfigur von Rosenthal im Pulheimer Walzwerk für Rekordgebote und Hochspannung bis zum Schluss.

ServusTV
