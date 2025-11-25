Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Seltenes Stempelset

ServusTVStaffel 1Folge 1879vom 25.11.2025
Seltenes Stempelset

Seltenes StempelsetJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1879: Seltenes Stempelset

31 Min.Folge vom 25.11.2025

Ob das Set von Verkehrsstempeln aus den 1960er Jahren im Pulheimer Walzwerk tatsächlich einen Liebhaber findet und erfolgreich verkauft wird? Taxiert der Experte Detlev Kümmel das Stempelset als historisch interessantes Sammlerstück? Wie fällt der Schätzpreis aus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen