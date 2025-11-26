Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

Farbenfrohe Lithografie

ServusTVStaffel 1Folge 1880vom 26.11.2025
Farbenfrohe Lithografie

Farbenfrohe LithografieJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1880: Farbenfrohe Lithografie

31 Min.Folge vom 26.11.2025

Wie taxiert der Experte Colmar Schulte-Goltz die limitierte mehrfarbige Lithografie von Niki de Saint Phalle aus dem Jahr 1972? Wird das Kunstwerk zum Verkaufsschlager oder sind die Gebote der Händler eher verhalten?

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

