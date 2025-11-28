Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 1882vom 28.11.2025
Folge 1882: Kultiger Werbeaufsteller

31 Min.Folge vom 28.11.2025

Ein auffälliger Werbeaufsteller in Form eines lächelnden Kopfes sorgt im Pulheimer Walzwerk für allerhand Gesprächsstoff. Ob das kultige Sammlerstück aus den 60er und 70er Jahren trotz kleiner Makel im Händlerraum zum begehrten Highlight wird?

ServusTV
