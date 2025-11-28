Kultiger WerbeaufstellerJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1882: Kultiger Werbeaufsteller
31 Min.Folge vom 28.11.2025
Ein auffälliger Werbeaufsteller in Form eines lächelnden Kopfes sorgt im Pulheimer Walzwerk für allerhand Gesprächsstoff. Ob das kultige Sammlerstück aus den 60er und 70er Jahren trotz kleiner Makel im Händlerraum zum begehrten Highlight wird?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0