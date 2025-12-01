Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Familienerbe unter der Lupe

ServusTVStaffel 1Folge 1883vom 01.12.2025
Familienerbe unter der Lupe

Familienerbe unter der LupeJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1883: Familienerbe unter der Lupe

31 Min.Folge vom 01.12.2025

Ein beeindruckendes Ölgemäldes des französischen Malers Marius Charles Chambon soll im Händlerraum zahlreiche hohe Gebote hervorrufen. Doch sind die Preisvorstellungen der Verkäuferin realistisch? Colmar Schulte-Goltz gibt in seiner Expertise eine erste Einschätzung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen