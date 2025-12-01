Familienerbe unter der LupeJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1883: Familienerbe unter der Lupe
31 Min.Folge vom 01.12.2025
Ein beeindruckendes Ölgemäldes des französischen Malers Marius Charles Chambon soll im Händlerraum zahlreiche hohe Gebote hervorrufen. Doch sind die Preisvorstellungen der Verkäuferin realistisch? Colmar Schulte-Goltz gibt in seiner Expertise eine erste Einschätzung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bares für Rares
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0