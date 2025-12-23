Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeitzeugnis aus Emaille

ServusTVStaffel 1Folge 1899vom 23.12.2025
Folge 1899: Zeitzeugnis aus Emaille

31 Min.Folge vom 23.12.2025

Ein Stück österreichischer Verkehrsgeschichte sorgt für Gesprächsstoff: Zwei emaillierte Schilder einer Wiener Postauto-Haltestelle stehen im Rampenlicht des Pulheimer Walzwerks! Ob das außergewöhnliche Sammlerobjekt für Überraschungen bei der Preisfindung sorgt?

ServusTV
