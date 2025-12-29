Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

Viktorianische Skarabäen

ServusTVStaffel 1Folge 1901vom 29.12.2025
Folge 1901: Viktorianische Skarabäen

30 Min.Folge vom 29.12.2025

Ein Käfer fürs Revers? Denn eine antike Brosche aus der viktorianischen Zeit, besetzt mit echten Käfern, soll erfolgreich im Pulheimer Walzwerk verkauft werden. Ob diese skurrile Rarität heute noch Sammlerherzen höherschlagen lässt?

