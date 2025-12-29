Viktorianische SkarabäenJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1901: Viktorianische Skarabäen
30 Min.Folge vom 29.12.2025
Ein Käfer fürs Revers? Denn eine antike Brosche aus der viktorianischen Zeit, besetzt mit echten Käfern, soll erfolgreich im Pulheimer Walzwerk verkauft werden. Ob diese skurrile Rarität heute noch Sammlerherzen höherschlagen lässt?
