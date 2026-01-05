Bares für Rares
Folge 1906: Medizin zum Mitnehmen
30 Min.Folge vom 05.01.2026
Mit Glasfläschchen, Zinnbehältern und liebevoller Ausstattung ist die seltene Reiseapotheke aus dem 18. Jahrhundert ein echtes Highlight für Sammler! Ob in der Expertise durch Dr. Bianca Berding der Wunschpreis der Verkäufer bestätigt wird? Bieten die Händler sogar noch höher?
Bares für Rares
