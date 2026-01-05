Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 1906vom 05.01.2026
Folge 1906: Medizin zum Mitnehmen

30 Min.Folge vom 05.01.2026

Mit Glasfläschchen, Zinnbehältern und liebevoller Ausstattung ist die seltene Reiseapotheke aus dem 18. Jahrhundert ein echtes Highlight für Sammler! Ob in der Expertise durch Dr. Bianca Berding der Wunschpreis der Verkäufer bestätigt wird? Bieten die Händler sogar noch höher?

