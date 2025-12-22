Basketball Herren Superliga: Kapfenberg Bulls - Flyers Wels, HighlightsJetzt kostenlos streamen
Basketball: Superliga Herren
Folge 62: Basketball Herren Superliga: Kapfenberg Bulls - Flyers Wels, Highlights
121 Min.Folge vom 22.12.2025
Mit einem knappen 102:100-Sieg in Kapfenberg haben die Flyers Wels am Sonntagabend den Basketball-Superliga-Schlager der 14. Runde für sich entschieden und sich damit an die Tabellenspitze gesetzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Basketball: Superliga Herren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +