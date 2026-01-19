Zum Inhalt springenBarrierefrei
Basketball: Superliga Herren

ORF SPORT +Staffel 1Folge 68vom 19.01.2026
111 Min.Folge vom 19.01.2026

In zwei Duellen um die Top sechs der Basketball-Superliga haben die Traiskirchen Lions am Sonntag mit einem 86:71-Sieg bei den Swans Gmunden bis auf zwei Punkte zu den siebentplatzierten Oberösterreichern aufgeschlossen.

