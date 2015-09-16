Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 5 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 5 - Die Hofwochen
Bei Stefan beginnt der zweite Tag der Hofwochen mit einer Überraschung: Die Nachzüglerin Nicole wollte ihre Verspätung wiedergutmachen und hat die Nacht im Zimmer des heimatverbundenen Tirolers verbracht. Ob die 19-Jährige jetzt schon Stefans Herz erobert hat? Bei Thomas, dem entspannten Quereinsteiger, muss Renate unverhofft aufbrechen und ihre Kinder abholen, die nicht mehr länger bei ihrer Freundin untergebracht werden können. Thomas schlägt ihr vor, ihren 12-jährigen Sohn und die 4-jährige Tochter mit auf den Hof zu bringen, damit sie die Hofwochen nicht abbrechen muss. Ob er sich da nicht zu viel vorgenommen hat…? Egal - kaum hat Renate den Hof verlassen, geht Claudia auch schon auf Tuchfühlung und versucht, den schüchternen Biobauern mit einer sinnlichen Lomi-Lomi-Massage aus der Reserve zu locken ... In Kärnten bei Bauer Gerhard brauchen auch die Ponys ab und zu eine Dusche! Mit Schwämmen und Gartenschlauch werden seine Lieblingsviecher eingeschäumt – und die feuchtfröhliche Aktion artet zu einer richtigen Wasserschlacht aus! Maria und ihre drei Kandidaten beginnen den zweiten Tag der Hofwochen mit einem ausgiebigen Frühstück und besprechen dabei, was die junge Forstwirtin für den Tag geplant hat. Zuerst möchte sie den Jungs den Hof zeigen, dann sollen die drei beweisen, dass sie für die Landwirtschaft geeignet sind. Chris, Markus und Patrick müssen mit Sense und Sichel zeigen, was sie können. Bei Markus steigt die Anspannung, während er auf seinem Hof die letzten Vorbereitungen für die Ankunft seiner Kandidatinnen trifft. Als erste reist die 39-jährige Steirerin Sandra an, die mindestens genauso nervös ist wie Markus...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick