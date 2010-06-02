Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 2 - Vorstellungsfolge Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 2 - Vorstellungsfolge Teil 2
Die Suche nach der Liebe des Lebens für Österreichs Single-Bauern geht in eine weitere Runde. 11 Bauern und 1 Bäuerin sind diesmal auf der Suche nach dem Liebesglück. Mit dabei natürlich wieder Amors rechte Hand: Katrin, die in den ersten beiden Folgen wieder durch ganz Österreich tourt um die Singles vorzustellen. Und das Dutzend Singles hat es in sich: Denn darin finden sich unter anderen ein knackiger Apfelbauer, der muskulöse Biobauer, der gewitzte Cowboy, unser eleganter Winzer und natürlich auch Nadja, die fröhliche Pferdezüchterin. Gemeinsam haben sie - wie immer - nur eines: Sie sind auf der Suche nach dem großen Liebesglück. Auch in Teil 2 trifft Katrin auf ein halbes Dutzend Singles - Frühlingsgefühle garantiert!
